جامعة عين شمس تكشف تفاصيل أول جراحة لاستئصال المرارة بـ«الروبوت»

صدى كبير لأول جراحة في مصر تتم باستخدام الروبوت الطبي، حيث أقدمت مستشفيات جامعة عين شمس على استئصال مرارة مريضة باستخدام الروبوت الأحد الماضي، دون تدخل بشري في عملية استمرت لمدة 120 دقيقة

الروبوت بطًلا لجراحة استئصال مرارة .. لأول مرة في مصر

وقال الدكتور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في تصريحات صحفية إن التجربة التي طبقت الأحد الماضي، هدفها الدقة والمرونة في العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، حيث استخدام الروبوت الطبي سيجعل هناك حرية أكبر للطبيب الجراح لمتابعة العملية بشكل أوضح، كاشفا عن أن المستهدف خلال الفترة المقبلة تعميم نظام الجراحة الروبوتية أو ما يعرف بـRobotic Surgery، ليكون نواة لتطبيقه في المنظومة الصحية بمصر.

تعرف على تجهيزات استخدام الروبوت الطبي في الجراحات

وكشف الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، عن الحصول على موافقة كتابية من المريض على خضوعه لعملية جراحية تتم بواسطة الروبوت الطبي.

وأشار أنور لـ"الوطن" أنه جرى تدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل مع الروبوت الطبي وتوجهيه للإجراء الطبي الصحيح أثناء التعامل الجراحي مع الحالة الخاضعة للعملية، كاشفًا عن أن الحالة المرضية التي أجرت عملية إزالة المرارة الأحد الماضي، صنفت العملية بإنها ناجحة، ولم يعاني المريض من أي تداعيات، وتم نقله لغرفة عادية، وتعقيم وتنظيف غرفة العمليات.

ونوه بأنه تم إجراء عملية أخرى مساء الأحد أيضا باستخدام الروبوت الطبي لمريض يعاني من مشكلات في المسالك البولية، كاشفًا عن أن العملية باستخدام الروبوت توفر الوقت والتكلفة المادية.