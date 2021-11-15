تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة للموظفين

أعلن العديد الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات الرسمية اليوم، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا للمنشآت الحكومية، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل أو الدراسة، بالتزامن مع ما نشرته وزارة الصحة بشأن رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية للموظفين.

تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية للموظفين

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» عدة خطوات لتسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية للموظفين، لتجنب منع الدخول إلى المؤسسات الحكومية أو الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية في حالة تم اكتشاف عدم حصولك على اللقاح أثناء تأدية مهام العمل، لافتة إلى أنه يجب على الموظفين الالتزام بالخانات المحددة على موقع وزارة الصحة وكتابة البيانات بصورة دقيقة.

خطوات التسجيل للموظفين للحصول على اللقاح

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- كتابة البيانات الخاصة بالموظف للحصول على الخدمة، منها «الاسم، والرقم القومي، وكذلك البيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم منها رقم الهاتف الخاص».

ـ يصل الشخص القائم بعملية التسجيل رمز التحقق على رقم المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ لا بد من كتابة المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية يتبعها المواطن الذي يرغب في الحصول اللقاح.

ـ فيما يخص القطاع الطبي يراعى عند التقديم للحصول على اللقاح تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

- كتابة الوظيفة.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ يصل كود خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله مكون من 20 رقم لابد الحفاظ عليه من أجل تجنب الإصابة.