خطوات استخدام تطبيق «اطمئن» لإثبات الحصول على اللقاح قبل دخول المؤسسات

مع بدء تطبيق القرار الحكومي بمنع الموظفين والعاملين والمعلمين وطلاب الجامعات غير متلقي لقاح كورونا من الدخول إلى مقار عملهم أو دراستهم بدءًا من اليوم، أصبح الحل الوحيد هو إثبات تلقي اللقاح لتسهيل عملية الدخول إلى المؤسسات المختلفة، وذلك من خلال عدد من الطرق، أبرزها تقديم الشهادة الصحية والمعتمدة من وزارة الصحة أو جواز السفر الصحي.

ومن بين أسهل الطرق التي يمكن للموظفين والعاملين إثبات تلقيهم اللقاح من خلاها هو تطبيق «اطمئن»، والذي أطلقته وزارة الصحة المصرية لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك بجانب الشهادة الورقية «شهادة الـQR code».

خطوات استخدام تطبيق اطمئن لإثبات تلقي لقاح كورونا

ويُجرى استخدام التطبيق من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- تتمثل الخطوة الأولى في تحميل التطبيق على هاتفك الشخصي سواء لمستخدمي الأندرويد، أو مستخدمي الآيفون.

- بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية والمتمثلة في إدخال رقمك القومي أو رقم جواز السفر الخاص بك، ثم إدخال رقم الطلب الذي تلقيته مُسبقًا للحصول على اللقاح.

- يتلقى المواطن كود التفعيل على رقم هاتفه المُسجل على منظومة تسجيل اللقاح.

- بعد ذلك يقوم المواطن باستكمال عملية التسجيل، من خلال التقاط صورة شخصية له من خلال الكاميرا أو رفعها من معرض الصور، إذ يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية «السيلفى»، ثم تعيين رقم سري تستخدمه في كل مرة تقوم بها في تسجيل الدخول إلى حسابك، ثم دفع الرسوم عن طريق إدخال بياناتك بطاقتك الائتمانية.

- وبعد إتمام هذه الخطوات، تظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

- من خلال الضغط على أيقونة «مشاركة البيانات» في التطبيق؛ تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

- يستخدم التطبيق أيضًا لأغراض السفر في المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق.

- ويمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح.