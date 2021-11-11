تطعيم 10 آلاف مواطن بلقاح كورونا في المنوفية يوميا

كشفت مصارد بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ارتفاع أعداد المواطنين اللذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، مع زيادة أعداد مراكز اللقاح الثابتة التي تزيد عن 60 مركزا ثابتا في جميع مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، وكذلك المراكز المتنقلة التي تجوب جميع قرى المحافظة دون الارتباط بالتسجيل على موقع وزارة الصحة لتسجيل تلقي لقاح فيروس كورونا .

10 آلاف مواطن يتلقون لقاح كورونا يوميا

وأضافت المصادر، أنه يتم تطعيم أكثر من 10 آلاف مواطن يوميا بلقاح فيروس كورونا في جميع المراكز الثابتة والمتحركة بالمنوفية، فضلا عن زيادة فرص التطعيم باللقاح من خلال المبادرة التي يتم تنفيذها أسبوعيا يوم الجمعة في المساجد الكبرى بجميع قرى محافظة المنوفية والتي قد يصل التطعيم فيها إلى ما يزيد عن 50 ألف مواطن.

دور الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

وأشارت المصادر، إلي أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير جدا في مراكز اللقاحات، سواء أكانت في جامعتي السادات والمنوفية، أوالمصالح الحكومية، والمنشآت الرياضية، وغيرها من مراكز اللقاحات، فضلا عن دورها الكبير في مستشفيات العزل الصحي خاصة مع زيادة أعداد الإصابات في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد .

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية

وأوضحت المصادر، أن الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية تشهد ارتفاعا نسبيا وهو ما دعا اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بقيادة محافظ المنوفية إلى زيادة عدد الأسرة التي تقوم باستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 75% من الاشغالات في مستشفيات العزل بمحافظة المنوفية .