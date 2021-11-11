وحدة عناية مركزة لمصابي السكتة الدماغية بـ«جامعي المنوفية»

أكد الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم استحداث وإنشاء وحدة عناية مركزة خاصة بمصابي السكتة الدماغية، تحت إشراف قسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية، بسعة 6 أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة، تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى.

استقبال حالات الجلطة المخية ونزيف المخ بوحدة العناية المركزة

وقال رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنوفية، في تصريحات له مساء اليوم الخميس، إن وحدة العناية المركزة الجديدة تختص باستقبال حالات الجلطة المخية، ونزيف المخ، وتصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية، طبقاً لبروتوكولات العلاج المعمول بها عالمياً.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية، أن حالات السكتة الدماغية قد بدأت في الزيادة بشكل ملحوظ، وفقاً لإحصائيات المترددين على طوارئ المستشفيات الجامعية، لذلك كان لزاماً علينا سرعة البدء في استحداث هذا النوع المتخصص من العنايات المركزة للتعامل مع هذه الحالات.

واشار إلى أنه تم تجهيز المكان بالكامل من أسرة وأجهزة مونيتور وتنفس صناعي، وفقاً لأحدث التقنيات، كما تم تجهيز الحوأئط والأرضيات عازلة، بما يتوافق مع معايير جودة الرعاية الصحية، بتكلفة إجمالية حوالي مليون جنيه.

200 ألف حالة سكته دماغية سنوياً

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا القباني، أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بجامعة المنوفية، إن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، وبالتالي تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، وبالتالي فإن السكته الدماغيه هي حاله طبيه طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية لكى يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى لها.

وأضافت أن السكتة الدماغية تًعد ثانى أسباب الوفاة في مصر، والسبب الأول للإعاقة الجسدية، وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسكتة الدماغية، يبلغ حوالي 200 ألف حالة سنوياً.

وأشارت إلى أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدمة علاج جلطة المخ في الساعات الأولى، خلال 4 ساعات من حدوث الجلطة، بالعقار المذيب للجلطة، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما تم إنشاء خط ساخن خاص بالوحدة لاستقبال حالات السكتة الدماغية من محافظة المنوفية، وهو 01552055773.