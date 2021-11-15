الكويت وموريتانيا تواصلان تحدي «كورونا»: صفر وفيات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، 26 إصابة بـ فيروس كورونا و39 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 413008 حالة، فيما استقرت الوفيات عند 2462 حالة، بينما وصل مجموع حالات الشفاء من الفيروس 410277 حالة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 99.34%، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وتخطت إصابات «كورونا»، عالميا، حاجز 254 مليون حالة، وسجلت الإصابات 254009067 حالة، فيما بلغت الوفيات 5114949 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 229661001 حالة.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الأحد، 64 إصابة جديدة بـ«كورونا»، دون تسجيل وفيات، كما سجلت 48 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 38133 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 807 حالة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من الفيروس إلى 36570 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 97 إصابة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 207970 حالة حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5984 حالة.

حصيلة حالات الشفاء من الفيروس بـ الجزائر 142698 شخصا

وقالت الوزارة الجزائرية، في بيان، إنها سجلت 64 حالة شفاء من الفيروس، ليصل مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 142698 حالة، مشيرة إلى أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ الفيروس خلال الفترة المذكورة، فيما سجلت 19 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما تم تسجيل 10 حالات فما فوق في 3 ولايات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي سوريا، قالت وزارة الصحة، إن نسبة الإشغال في أقسام العزل والعنايات المشددة الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات البلاد، ما زالت مرتفعة في معظم المحافظات.

وأوضح مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الصحة الجزائرية، توفيق حسابا، أن إشغال العنايات المشددة في محافظة دمشق وريفها وطرطوس والسويداء ما زالت 100%.

اليوم.. النمسا تبدأ عزل الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد «كورونا»

عالميا، سجلت السلطات الصحية الفرنسية، 12496 إصابة بـ«كورونا» و17 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 7287645 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 118154 حالة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات، أنها ستفرض، اليوم الاثنين، عزلاً على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد «كورونا» أو لم يُصابوا بـ الفيروس مؤخراً، بهدف الحد من الارتفاع الحاد في الإصابات.

وقال مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج، في مؤتمر صحفي، إن الوضع خطير، مشيرا إلى أن نسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس بلغت نحو 65% من السكان، وهي من أقل معدلات التطعيم في غرب أوروبا.