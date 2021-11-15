مترو الأنفاق: تقليل زمن التقاطر لمنع الزحام والحد من انتشار كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر تُعقم قبل وبعد إنتهاء ساعات العمل.

وأوضح «متحدث المترو» أنه سيتم الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بالمترو بلقاح كورونا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشغيل قطارات إضافية للوقاية من كورونا

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات في الخطين الأول والثاني للمترو، لمنع زحام الركاب بالمحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الشركة تقوم بتشغيل قطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية، تصل إلى 8 قطارات، لمنع تفشي الوباء، منوها إلى أن حركة القطارات منتظمة ولا يوجد ما يعوق انتظامها.

إجراءات صارمة داخل المحطات لمنع تفشي كورونا

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة تتخذ إجراءات صارمة ومشددة داخل المحطات وعربات القطارات، لمنع تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بالعدوى.

ولفت إلى أن محطات الخطين الأول والثاني للمترو، تخضع لأعمال التطهير والتعقيم كل ساعتين تقريبا، موضحا أنه سيتم تجهيز 14 مركزا طبيا من قبل وزارة الصحة والسكان داخل محطات المترو، لتوفير لقاح كورونا للركاب.

إقبال كبير من الركاب على المراكز الطبية بالمحطات للتطعيم ضد كورونا

وأوضح «عبدالهادي»، أن هناك إقبالا كبيرا من الركاب على المراكز الطبية، للحصول على لقاح فيروس كورونا داخل محطات مترو الأنفاق، منوها بوجود تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، بالتشديد على جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات وعدم المخالفة لعدم تعرض أي راكب مخالف للغرامة الفورية وقدرها 50 جنيها.