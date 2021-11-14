«الصحة» تخصص 14 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مترو الأنفاق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا للتصدي للجائحة.

وقال عبدالغفار، إنّ العمل بمراكز تلقي اللقاح داخل مترو الأنفاق بدأ أمس السبت، وشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث جرى تطعيم 500 مواطن في الساعات الأولى، داخل مركزي التطعيم المثبتين بمحطة السادات.

تثبيت 14 مركزا في مترو الأنفاق لتطعيم الركاب بلقاح كورونا

وأوضح وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أنّه جار تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية، وتشمل «السادات، الشهداء والعتبة»، بمعدل مركزين داخل كل محطة، فضلا عن 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية، وتشمل «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، وحلوان».

97 نقطة لتسجيل طلبات تلقي اللقاح في المترو

وأضاف الوزير، أنّه جرى تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، للتيسير على المواطنين في التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو، حيث جرى توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 داخل شباك التذاكر بمحطات المترو، و15 موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، و12 لتسجيل شكاوى المواطنين المرتبطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ عدد الفرق القائمة على مراكز تلقي اللقاح يبلغ 4، فضلا عن فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مضيفًا أنّ المراكز تستمر في العمل لتسجيل وتطعيم المواطنين طوال ساعات عمل مترو الأنفاق، حرصًا من وزراة الصحة والسكان للتيسير على المواطنين، والتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

تسجيل صوتي في المحطات لحث الركاب على تلقي اللقاح

وأشار القائم بعمل وزير الصحة، إلى أنّه سيتم إذاعة تسجيل صوتي داخل محطات مترو الأنفاق، لحثّ المواطنين على أهمية تلقي اللقاح وتوجيههم إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

وتابع أنّه سيتم التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، فضلا عن محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار «رمسيس في القاهرة، الجيزة، المنيا، قنا، وسيدي جابر في الإسكندرية».

وأكد أنّه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح بعدد من الأسواق التجارية «المولات»، وتشمل «السراج مول، كايرو فيستيڤال سيتي مول، مول العرب، مول مصر ، سراج مول، وسيتي ستارز».