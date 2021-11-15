التضامن توجّه بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري الطقس السيئ في أسوان

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الإغاثة في أسوان، بتقديم إعانات عاجلة للمتضررين من الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة مساء الجمعة، تمثلت في المهمات الإغاثية من «أدوات إسعاف أولية، خيام، بطاطين، مراتب، ومواد غذائية للأهالي»، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مثل الأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وصنّاع الحياة وبنك الطعام وغيرها.

حصر المنازل المتضررة من سوء الأحوال الجوية

وبحسب بيان عن وزارة التضامن، وجّهت الوزيرة، مديرية أسوان، بحصر المنازل المتضررة من سوء الأحوال الجوية، لبحث ودراسة تقديم التدخلات المناسبة لها.

بدوره، أكد السيد أحمد عبدالمتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، حصر نحو 150 منزلا متضررًا حتى الآن من سوء الأحوال الجوية بالمحافظة، سواء التي سقطت حوائطها أو أسقفها، متابعا أنّه جارٍ حصر المتضررين من سوء الأحوال الجوية، وتقديم الإعانات العاجلة لهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي.

توفير أصناف ومواد إغاثية عاجلة لأسوان

من جانبها، رفعت جمعية الهلال الأحمر المصري، درجات الاستجابة لموجة التغيرات المناخية التي ضربت أسوان، من خلال توفير أصناف ومواد إغاثية عاجلة للمحافظة، بعد ساعات من موجة الأمطار التي وقعت جنوب الصعيد فجر الجمعة، إضافة إلى الدعم الأسري والنفسي الذي جرى تقديمه فور حدوث الأزمة، علما بأنّ متطوعي الهلال الأحمر المصري يعملون على دراسة وتقييم تطور الوضع بشكل مستمر لتحديد أي مستجدات واستدعاء التدخل الفوري.

تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة

ووجّه الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بالدعم من المقر المركزي بفرق إغاثية وأدوات إغاثية إضافية لمدينه أسوان، مشيرا إلى تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة في تلك الفروع، وتفعيل خطة الدعم والإزاحة لمحافظات الجنوب، وجرى التدخل في المناطق التي تضررت جراء الأمطار، وهي منطقة الكوبانية بنجع بسطاوي ونجع الحجر، ومنطقة الشلال.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجّهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، مع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، حيث ضخّت الوزارة موارد مالية في الحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن في محافظات الجمهورية كافة، لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر.