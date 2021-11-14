7 شروط لحصول متضرري السيول على مساعدات مالية من «التضامن»

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادتها لمواجهة أي توقعات لسوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع فصل الشتاء وتعرض عدة محافظات للسيول، إذ شكلت لجان الإغاثة فى جميع المحافظات لمواجهة تطورات فصل الشتاء، والتدخل في الأماكن التي تحتاج إغاثة عاجلة، وتوفير المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية وبطاطين ومراتب وخيام، وغيرهم.

تخصيص 30 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة

وخصصت وزارة التضامن، وفق ما أكده تقرير صادر عنها 30 مليون جنيه، لشراء مهمات إغاثة إضافية، تحسبًا لأي أحداث طارئة، وضخ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

حالات صرف المساعدات المالية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل الفيضانات والسيول والغرق.

وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.

وأوضحت «التضامن» أنه يجرى تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وخلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.

شروط الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات تتمثل فيما يلي:

- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقديم تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة .