تفاصيل العثور على جثث مقابر الشلال فوق سطح الأرض بسبب السيول بأسوان

أكفان بيضاء على سطح الأرض وفي وضوح النهار، ركام شواهد هُدمت فوق الجثث، هكذا بدا المشهد في مقابر الشلال بمحافظة أسوان، بعد السيول التي جرفت كل شيء في طريقها منذ منتصف ليلة أول أمس، عقب تعرض المحافظة لموجة طقس سيء نتج عنها خسائر في الأرواح البشرية وخسائر مادية.

جثامين الموتى على سطح الأرض بعد سيول أسوان

بمجرد شروق شمس صباح أمس، فوجئ أهالي منطقة «عزبة السوق» المطلة على مقابر الشلال بمحافظة أسوان بجثث الموتى تطفو على سطح الأرض بعد أن جرفت مياه الأمطار الشواهد وجدران المقابر، وبحسب وصف عبد الحارس عبد العال، أحد أهالي العزبة السوق على المقابر المدفون بها والده ووالدته واثنين من إخوته، المشهد كان صعبا لرؤية الأكفان ملقاة على سطح الأرض، لعدم ترك مجرى لمرور مياه الأمطار منه «مفيش مجرى ياخد مياه المطر والسيول لما بتنزل بتجرف كل حاجة قدامها» بحسب قوله.

مقبرة جماعية لدفن الجثامين

انتفض الأهالي لإعادة دفن الجثث الملقاة على الأرض، وبحسب رواية الرجل الأسواني في حديثه لـ«الوطن» حضر لودر كبير لحفر مقبرة جماعية وجرى إعادة تكفين الجثامين مرة أخرى ودفنها وسط المقابر، «كانوا حوالي 40 جثة وبعض الجثث جرفتها المياه للنيل ومعرفناش نوصلها»، بحسب تعبيره.

أول مرة في تاريخ أسوان جرف مقابر الموتى من السيول

ومن القرية نفسها، وصف عبد الناصر علي، في بداية حديثه لـ«الوطن» مشهد هدم مقابر الشلال بعد السيول في أسوان، بأنه لأول مرة تحدث في تاريخ المحافظة تجرف السيول شواهد المقابر وتطفو الجثامين على السطح.

وأشار الرجل الأسواني إلى استمرار انقطاع الكهرباء والمياه عنهم منذ ليلة سقوط الأمطار حتى الآن، الأمر الذي تضررت منه مئات الأسر «أول مرة نعيش الوضع الصعب ده وبنناشد المسؤولين يحلوا الأزمة عشان متتكررش تاني مع دخول الشتا».