استمرار الطقس السيئ بجنوب سيناء.. والمدن تنفذ سيناريو مواجهة السيول

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة بسبب استمرار الطقس السيئ الذي تتعرض له المدن منذ أمس، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مجالس المدن التي تعرضت لسقوط أمطار أو حدوث سيول ضعيفة قامت بتنفيذ سيناريو مواجهة السيول المتفق عليه.

وأوضح أن تجمعات المياه في الشوارع جرى إزالتها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم تسفر الأمطار عن وقوع أي خسائر لأنها أمطار متوسطة وضعيفة.

وقال إن جميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول جرى التأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل بعدما واجهت مجالس المدن أمطار وسيول البارحة.

أمطار على الطور وشرم الشيخ

تعرضت مدن الطور وشرم الشيخ، اليوم، إلى سقوط أمطار خفيفة وقام مجلس المدينة بشرم الشيخ بشفط كميات من المياه سقطت أمس على المدينة، وأكد المحافظ أن الأمطار والسيول لم تسبب أي خسائر.

وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، في تصريح خاص، إن المدينة تعرضت لأمطار متوسطة أمس تسببت في تراكمات كميات كبيرة من المياه، موضحا أنه جرى شفط كميات المياه المتراكمة من الشوارع، مؤكدا أنه جرى المرور على السدود الواقعة في نطاق المدينة والتأكد من عدم وجود كميات من المياه أمامها لعدم حدوث سيول.

وقدم رئيس مدينة دهب الشكر إلى عمال النظافة والعمال الذين شاركوا في رفع المياه من الشوارع وفتح البالوعات حتى انتهاء الأزمة، وقال إن حالة الطوارئ ما زالت مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية.

لا وجود للمياه داخل البحيرات الصناعية

وقال المهندس أحمد مصطفى، مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن الأمطار التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء أمس لم تسفر عن تجمع أي كميات مياه أمام السدود أو البحيرات الصناعية لأنها أمطار متوسطة وضعيفة وكانت متقطعة، مشيرا إلى أن الأمطار التي سقطت على وادي وتير أمس كانت بسيطة والسيل سار في مجراه الطبيعي ولم يسفر عن خسائر.

وشدد على أن مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمحافظة تستطيع حجز أكثر من خمس ملايين متر مكعب من المياه أثناء السيول.