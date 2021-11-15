ضبط حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويدير مركز علاج طبيعي بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أبو كبير، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بمركز ومدينة أبو كبير .

ضبط حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب بالشرقية

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي بأبو كبير يعمل دون ترخيص، ويديره شخص حاصل على دبلوم تجارة، ينتحل صفة طبيب، ودون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، ما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

غلق وتمشيع المركز الطبي

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز الأدوية والأجهزة الموجودة، والأدوات الجراحية، وغلق المركز، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة أبو كبير، وتسليم المسئول عن المركز لقسم الشرطة، لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي والطب البشري دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وللمخالفات البيئية بها.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة بجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الحملة، ورجال الشرطة وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.