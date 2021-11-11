الشرقية للدخان: أنتجنا 70 مليار سيجارة وارتفاع المبيعات 16.5% في عام

عُقدت، مساء اليوم، الجمعية العامة لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، وقال المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة، إن الشركة حققت أعلى نسبة نمو في المبيعات بـ16.5%، لتسجل 64.08 مليار جنيه، فيما ارتفع مجمل الربح بنسبة 17.5%، وحققت الشركة زيادة في صافي الإيرادات بنسبة 11% لتسجل 16.02 مليار جنيه.

أرقام قياسية في الإنتاج والمبيعات

وأضاف «جاد الله»، أن أرقام المبيعات والإنتاج سجلت أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ إيسترن كومباني، لتقترب مبيعات السجائر المحلية إلى 67 مليار سيجارة، بمعدل نمو 12%، وفي الوقت ذاته اقترب إنتاج السجائر المحلية إلى 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16%.

وأكد «جادالله»، أن ارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات يأتي ضمن إطار التوجيه الاستراتيجي الذي ينتهجه مجلس إدارة الشركة لرفع الكفاءة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في الشركة، وتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر، والعمل على الوصول إلى المؤشرات القياسية المستهدفة، مع الحفاظ على مستويات النمو المستدامة.

صناعة التدخين الحديثة

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تجري الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة (منتجات التدخين منخفضة المخاطر)، لاختبار السوق بشكل أساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب علي بدائل التدخين، والتي يبنى عليها حجم الاستثمار في هذه المنتجات الحديثة، وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة المستقبلية لتغطية احتياجات السوق من هذه الفئة المستهلكة من الجمهور.

وأوضح «جادالله»، أنه رغم التحديات التي واجهتها الشركة، ومنها جائحة كورونا، وهو التحدي الأكبر لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية على مستوى العالم، إلا أن الشركة استطاعت أن تتغلب على الأزمة المستمرة بتحقيق أعلى نتائج في تاريخها، والتي لم يسبق أن تحققت من قبل.

وأوضح أن مجلس إدارة الشركة، من خلال الدراسات الممنهجة والرؤى المستقبلية، استطاع أن يضع العديد من الخطط الاستراتيجية لمواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد، والعمل على خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مع تحسين كفاءة التوزيع والتواجد.