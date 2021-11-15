حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 15-11-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، يتضمن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بشأن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة من مساء الغد إلى صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20