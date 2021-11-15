عطل في موقع دعم مصر.. ومصادر بـ«التموين» توضح موعد إصلاحه

توقف موقع وزارة التموين لتقديم الخدمات التموينية الإلكترونية دعم مصر، عن العمل منذ أمس الأحد، بعد تعطّل في الرابط الرسمي للموقع، الذي أصبح خارج الخدمة، كما اختفت الصفحة الرئيسية للموقع، وكذا أيقونات الخدمات المُتاحة للمواطنين.

موقع وزارة التموين.. سبب توقف موقع دعم مصر

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إنّه جارٍ إصلاح في الرابط الرسمي لموقع دعم مصر لعودة خدمات بطاقات التموين إلكترونيا مرة أخرى، فضلا عن إجراء صيانة لعدة خدمات يقدمها موقع وزارة التموين دعم مصر، ومن بين هذه الخدمات «ضم أفراد أسرتي»، التي تعمل الوزارة على إصلاحها حاليا.

وكان عدد من المواطنين ممن يحملون البطاقات التموينية طالبي الخدمات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر، فوجئوا بتوقف الموقع عن العمل، وظهور لهم رسالة مفادها «لا يمكن الوصول لهذا الموقع».

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أنّ موقع دعم مصر سيعود خلال الساعات القليلة المقبلة، وأنّ عمليات الإصلاح عليه لن تأخذ وقتا طويلا، موضحة أنّه بعودة الموقع ستعود الخدمات التموينية المتاحة عليه.

وزارة التموين: دعم مصر يقدم 10 خدمات تموينية

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

3 - النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

4 - فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

5 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

6 - إعادة إرسال الرقم السري.

7 - استعلام عن صرف البطاقة.

8 - استعلام عن حالة طلب.

9 - رأي المواطنين بالمخبز.

10 - استعلام مكاتب التموين.