«غرف عمليات وفرق طوارئ».. السكة الحديد: جاهزون لمواجهة الأمطار

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن الانتهاء من كل الاستعدادات النهائية، لمواجهة موسم الشتاء وتساقط الأمطار، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز معدات الكسح وشفط المياه، لتوزيعها في المحطات، لمنع تراكم المياه، علاوة على تجهيز غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، للتأكد من انتظامها وعدم تأثرها حال حدوث الأمطار.

السكة الحديد: لن نوقف الرحلات حال تساقط الأمطار

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة لم ولن توقف رحلات القطارات على جميع خطوطها على الوجهين القبلى والبحري، حال تساقط الأمطار بغزارة، لافتا إلى أن هناك تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض سرعات القطارات، حال حدوث الأمطار، موضحا أن الهيئة شكَّلت فرق صيانة وطوارئ، للتدخل السريع، حال تعطل أي قطار نتيجة الأمطار.

السكة الحديد: صيانة القطارات بشكل دوري لمواجهة الأمطار

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، شدد على إجراء الصيانات بشكل دوري، لمواجهة الأمطار، لعدم تعطل حركة أى قطار، منوها بأن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد ما يعوق حركة مسير القطارات.

أبو المكارم: مستعدون بشكل جيد لمواجهة الأمطار

ومن جهته، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة مستعدة بشكل جيدا لمواجهة الأمطار، وأن غرفة العمليات تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحا أن الهيئة تتابع دوريًا حالة الطقس مع هيئة الأرصاد الجوية، وتتخذ جميع الإجراءات لمنع أي حالة تعطل لقطار منعًا لتعطيل مصالح المواطنين من ركاب السكة الحديد بشكل يومي.

أبو المكارم: نواصل تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

وأشار أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهيئة تنفذ بشكل يومي جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.