شعراوي: إزالة تراكمات الأمطار فى 4 محافظات.. وأسوان مستقرة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وسوهاج، فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو.

وقال شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات أكد استمرار قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر برفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، ووصلت إلى حد السيول ونتج عنها خروج المياه من مخر السيل بسلاسل البحر الأحمر باتجاه مركز قفط القصير وتخطت طريق الأسفلت، بالإضافة إلى تجمعات مياه الأمطار بمدينة الشلاتين وتم شفطها، كما تم إغلاق طرق «سفاجا - قنا»، و«القصير - قفط»، و«مرسى علم - أدفو»، و«قنا - طيبة» «الأقصر الصحراوي الشرقي».

أسوان مستقرة

وطالب وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة، مؤكدا أن الحالة العامة في محافظة أسوان مستقرة، وتم تشغيل شبكات الجهد المنخفض وإصلاح أعمدة الإنارة، وتم رفع نواتج الانهيارات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظتي الأقصر وسوهاج فقد تعرضتا إلى أمطار خفيفة لم ترتق إلى تجمعات وتعرضت الأقصر لعاصفة ترابية، أما باقي المحافظات فالحالة مستقرة ولا يوجد أمطار موجها بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار في هذه المحافظات.

رفع درجة الاستعداد

وأكد شعراوي على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب اللواء شعراوي بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.