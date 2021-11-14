السكة الحديد: مراكز طبية بالمحطات الرئيسية لتطعيم الركاب ضد كورونا

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تجهيز مراكز طبية ثابتة من قبل وزارة الصحة والسكان، بالعديد من المحطات الرئيسية، وذلك لتطعيم الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة على أن الهيئة تعمل على توفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

السكة الحديد: 6 مراكز طبية بالمحطات لتطعيم الركاب ضد كورونا

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم تجهيز 6 مراكز طبية بالمحطات الرئيسية، لتطعيم الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، كل ساعتين، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

تواجد المراكز الطبية بمحطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة قامت بتجهيز مراكز طبية ثابتة في محطات مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر، لافتًا إلى أن جميع الركاب الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، عليهم التوجه للمركز الطبي المتواجد في المحطة وتقديم البطاقة الشخصية، للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وسيتم تحديد له موعد آخر للحصول على الجرعة الثانية.

رئيس السكة الحديد: كورونا لم تؤثر على سير العمل بالمحطات

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، مشيرا إلى أن كورونا لم تؤثر على سير العمل داخل المحطات.

وأكد أبو المكارم، أن جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة يتم تنفيذها يوميًا للحد من انتشار الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوهًا إلى أن جميه قطارات السكة الحديد تخضع لعمليات تعقيم قبل انطلاق الرحلات.