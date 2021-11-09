وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن جميع القطارات القديمة، سيجري وقف تشغيلها على الخطوط نهاية ديسمبر 2021.

وزير النقل: خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

وقال الوزير، في تصريحات لـ الوطن، إن حوادث القطارات سيتم الحد منها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، منوها بأنه بدءً من مطلع يناير 2022، ستكون كل القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية جديدة والبعض الأخر محسن، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: نعمل على تدريب سائقي السكة الحديد للحد من حوادث القطارات

وأوضح وزير النقل، أن خطة تطوير السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، تتمثل في تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات، قائلا: نعمل على تدريب السائقين للحد من حوادث القطارات.

وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد لمنع التزويغ

وأشار كامل الوزير، إلى أنه جار تركيب بوابات إلكترونية في المحطات الرئيسية للسكة الحديد، وذلك ضمن إجراءات التصدي للمزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أنه لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، منوها بأنه سيجري تطبيق غرامات فورية على أى راكب يستقل القطار دون تذكرة، تبدأ بـ15 جنيها، وتصل إلى 50 جنيها حسب نوعية القطار.