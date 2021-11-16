حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم، ويجعلك مثالا وقدوة لمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في برجك يمدك بسحر وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.