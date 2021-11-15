حظك اليوم الاثنين 15-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج يوميا، والتي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، حيث تؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 15-11-2021 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج الحمل 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 15-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك بالعمل في صمت وعليك أن تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج الثور 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بطاقة عاطفية وتقترب ببساطة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع وأعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 15-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج السرطان 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر قليلا ولا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 15-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

حظك اليوم برج الأسد 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 15-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المهني والمادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان يمنحانك قدرة على التأثير، وتبدو أكثر مرونة في تعاملك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 15-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وقد يجعلك ذلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 15-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.

حظك اليوم برج العقرب 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 15-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تزدهر حياتك العملية والعائلية ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم برج القوس 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 15-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتسبب في تشتت أفكارك أو نزاع عائلي وعليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم برج الجدي 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 15-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الدلو 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزلك الثالث ويدفعك ذلك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 15-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. حاول أن تنظم أفكارك وقاوم التشتت لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الحوت 15-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان مما يجعلك تخلق أجواءً حيوية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.