حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حفظ الأسرار وعدم الدخول في الحوارات الجانبية فضلا عن الاستقلالية والوضوح في الأراء، صفات يتميز بها مولود برج الحمل بكونه شخصية قادرة على تحقيق أهدافها بشكل كبير، إذ أنه يسعى دائما ليكون في مناصب عليا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.الثور

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيي الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.