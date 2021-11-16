حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور عنيد بدرجة كبيرة، إذ يمكن أن يصل إلى درجة حب الامتلاك عندما يحب شيئًا أو شخصًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

لا يزال القمر في منزلك الثاني عشر، وتنصحك الأفلاك أن تتجنّب الفخر والزهو بإنجازاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي، ولا تحمّل نفسك فوق طاقتها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.