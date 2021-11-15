حظك اليوم برج الثور الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالمظهر والعند المبالغ فيه، أبر صفات مولود برج الثور، إلا أنه يملك قلب طيب عطوف على الأخرين وينفق كل ما لديه لإسعاد نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

الوضع الفلكي يطالبك بالعمل في صمت وعليك أن تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

فينوس في منزل الحظ تمدك بطاقة عاطفية وتقترب ببساطة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.