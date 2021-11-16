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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:19 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يحمل داخله شخصيتين مختلفتين، ويحب المغامرة والتجديد، كما أنّه يتسم بالمرح والذكاء، والتردد يعد من أبرز عيوبه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يدعم تنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس في منزلك الثامن تمنحك طاقة عاطفية، وتعدك بأوقات حلوة مع الأحباب وتسعد بتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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