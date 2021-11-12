حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه شخصية اجتماعية بشكل كبير، يفضل قضاء وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر لثلاثة أيام.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثلة والمغنية سيمون ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.