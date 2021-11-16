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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:19 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان شخصيته العاطفية، فهو مرهف الإحساس يتصف بالوفاء الشديد وعاطفته القوية تجاه من يحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر لا يزال معاكسا، وينصحك ذلك بعدم المخاطرة، وعليك أن تدرس الأمور بعناية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق، قاوم ارتباكك وتوترك، واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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