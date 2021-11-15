أسعار وفئات سيارات «بيستون».. أغلاها بنصف مليون جنيه

يعتبر السوق المصري، من أكبر الأسواق العالمية الذي يستوعب كثير من شركات السيارات المختلفة بداخله، من مختلف المصنعين حول العام سواء كانت شركات أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية.

ومن أبرز تلك الشركات التي تمّ طرحها جديداً في السوق المصري شركة بستيون الصينية، والتي أعلن «مصر حلوان للسيارات» الوكيل الحصري للشركة، عددًا مختلفًا من طرازات شركة بيستون، وصل إلى 4 طرازات:

- الطراز الأول بيستون T33، تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV.

- الطراز الثاني بستيون T55، تنتمي لفئة السيارات الـSUV

- الطراز الثالث بستيون T77 برو، تنتمي لفئة السيارات الـSUV.

- الطراز الرابع بستيون B70، تنتمي لفئة السيارات الـSUV،

أسعار بيستون T33

- بستيون T33، تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتتوافر في السوق المصرية بفئتين مختلفين في التجهيزات؛ الأولى بسعر 355 ألف جنيه، والثانية بسعر 385 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي بقدرة 114 حصانًا، وعزم دوران 155.

أسعار بستيون T55

تتوافر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات؛ الأولى بسعر 450 ألف جنيه، والثانية بسعر 470 ألف جنيه، والثالثة بسعر 490 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

أسعار بستيون T77 برو

تتوافر في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات؛ الأولى بسعر 450 ألف جنيه، والثانية بسعر 475 ألف جنيه، والثالثة بسعر 500 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك T55، بقدرة 169 حصانا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

أسعار بستيون B70

تتوافر في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات؛ الأولى بسعر 425 ألف جنيه، الثانية بسعر 485 ألف جنيه، والثالثة بسعر 500 ألف جنيه.

وتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو، بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.