قائمة أسعار سيارات نيسان السيدان 2022 في مصر

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، تم طرح عدد كبير من السيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 في السوق المحلي بأسعار وفئات وعلامات تجارية مختلفة؛ وضمن القائمة المطروحة سيارات العلامة اليابانية «نيسان».

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية وأهم تجهيزات طرز «نيسان» موديل 2022 في فئة السيدان، وهي:

نيسان صني

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 194.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 216 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 229.500 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 240.500 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات؛ و تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية.

- تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1659 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، 2600 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم؛ وتصل سعة الصندوق الخلفي 490 لتر.

نيسان سنترا

- تتوافر سيارة نيسان سنترا بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 292.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 310.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 321.500 جنيه، نسخة PREMIUM.

الفئة الرابعة بسعر 325.500 جنيه، نسخة PREMIUM.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات؛ و تستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تأتي السيارة بأبعاد «4615 ملم الطول، 1760 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 165 ملم؛ وتصل سعة الصندوق الخلفي 510 لتر.