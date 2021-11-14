أشرف كابونجا يستعد لسحب 3 سيارات بوزن 60 طنا في الإسماعيلية

يستعد «الرجل الخارق» أشرف كابونجا لسحب 3 سيارات نقل بوزن 60 طنا بعد نجاحه قبل أسبوعين في سحب سيارتين بوزن 42 طنا تقريباً.

وقال كابونجا، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن عملية السحب سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وأضاف كابونجا: «الموضوع يحتاج إلى تدريب وعمل شاق وسأعمل خلال أسبوع فقط للتجهيز لعملية السحب وستتم بنجاح بإذن الله»، مشيراً إلى أن وزن السيارة الواحدة يصل إلى 21 طنا تقريباً.

كابونجا: سحب السيارات تدريب على سحب طائرة بمطار القاهرة

وقال كابونجا إن عملية سحب السيارات هو تدريب على سحبه طائرة داخل ميناء القاهرة الجوي والذي حصل على موافقة بتنفيذه خلال الأيام الماضية.

وتابع «تم الاتفاق على سحب طائرة في ميناء القاهرة برعاية وزير الطيران المدني وهو حدث لم يتم في العالم من قبل لتسجيله في موسوعة جينس للأرقام القياسية».

وأشار كابونجا إلى أن وزن الطائرة يتجاوز 200 طن تقريباً وهو تحدٍ جديد لم يخضه أي شخص في العالم بسبب زيادة الوزن وضخامته.

كابونجا: أتمنى دعم وزارة الشباب والرياضة

وقال كابونجا إنه توجه بخطابات مختلفة إلى وزارة الشباب والرياضة لدعمه وتسهيل تسجيل الأرقام التي يحققها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتابع «حاولت أكثر من مرة وتوجهت لديوان الوزارة لكن دون جدوى ودون مساعدتي وحاولت الاتصال بوزير الرياضة شخصياً لكن لم أستطع الوصول إليه».