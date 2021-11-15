نائب: منتدى شباب العالم حقق نجاحات فاقت حملات بملايين الدولارات

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنّ عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، يعكس حرص القيادة السياسية على نقل الشباب المصري نقلة نوعية من المستوى المحلي إلى الدولي، سواء في التنظيم أو المناقشات أو الإبداع والمبادرات الجديدة.

منتدى شباب العالم

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنّ العديد من شباب العالم كانوا ينتظرون المشاركة في منتدى الشباب العالم، بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة «منتدى شباب العالم» منصة دولية.

وأشار حسين، إلى أنّ منتدى شباب العالم غيّر فكر شباب العالم عن مصر، فكانوا ينظروا اليها على أنّها بلد الأهرامات ومظاهر الحضارة الفرعونية القديمة فقط، لكن المنتدى جعلهم يشاهدون مصر الجديدة بإنجازاتها الكبيرة التي تضاهي أفضل دول العالم، بفضل الخطط التنموية من القيادة السياسية.

رياضة النواب

واضاف أنّ مشاركة 5 آلاف شاب في إحدى نسخ منتدى شباب العالم، حقق أهداف تسويقية لمصر على المستوى السياحي والاقتصادي والأمني، يفوق حملات دعائية وإعلامية كانت ستكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات.

وتابع أنّ وجود 5 آلاف شاب كسفراء لدولهم في المنتدي جعلهم ينقلون لأسرهم التي يبلغ عددهم 5 آلاف أسرة، وأصدقائهم الذين سيتجاوزون بكل تأكيد 5 آلاف صديق، ما شاهدوه من تقدم كبير وملحوظ تشهده البلاد حاليا، موضحا أنّ المنتدى فرصة للشباب المصري كي يدرس ويناقش الموضوعات التي لها صفة العالمية بشكل متخصص، ما يثقل قدرتهم العلمية والحياتية.