البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أضرار متعلقة بسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية، التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وقال المحافظ، إن ذلك تزامنًا مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، تحسبًا لحدوث أي مستجدات.

تجهيز كافة المعدات

وشدد اللواء هشام آمنة، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بتجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة.

شراء معدات

وأعلن محاظ البحيرة، أنه تم شراء 160 معدة جديدة بتكلفة 216 مليون جنيه، وكذا تدعيم الحماية المدنية بـ18 سيارة إطفاء و66 ماكينة شفط، فضلًا عن معدات الإنقاذ النهري والوسائل الإطفائية المتنوعة، والتي بلغت تكلفتها 105 مليون جنيه لمواجهة موسم الشتاء.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة، استعدت بـ 1262 معدة ما بين سيارات شفط وكسح ونافوري وبدالات وماكينة شفط، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية.

مراجعة المدارس

ولفت إلى أنه تمت مراجعة المدارس وسلامة الكابلات الكهربائية والمفاتيح والأعمال الداخلية وخلوها من الأسلاك، إضافة إلى متابعة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطر داهم على المواطنين.

وعلى صعيد آخر، قال اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، إنه تتم متابعة أعمال تبطين وتطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة المعوقات أو التعديات عليها، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء وبدائل التغذية الكهربائية بالمستشفيات العامة ومحطات الصرف الصحي والزراعي.