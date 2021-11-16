طبيبة توضح أسباب تذبذب المنحنى الوبائي في مصر: غير المقبلين على اللقاح

يستمر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بمصر في مرحلة التذبذب والتأرجح، حسبما ذكر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، في حديثه لـ«الوطن»، إذ تعيش مصر في فترة الذروة بأعداد إصابات تتخطى الـ900 إصابة، وتتغير يوميًا في نفس المعدل منذ فترة قد تصل إلى شهر.

وتوضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا في مستشفيات جامعة القاهرة، أسباب حالة التذبذب والتأرجح في المنحنى الوبائي، قائلة إنه مع زيادة عدد المطعمين بلقاحات كورونا تراجعت معدلات الإصابة والحدة من عدوى كورونا نوعًا ما، إلا أنه ما زالت أعداد الإصابات كبيرة وتتخطى تقريبا الـ60 حالة يوميًا.

دور اللقاح في استقرار المنحنى الوبائي

وأضافت «عبد الوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن مرحلة التذبذب والتأرجح في منحنى وباء كورونا تأتي أيضًا بسبب عدم تلقي عدد كبير من المواطنين لجرعات لقاح كورونا، بسبب عدم إقبالهم عليه، ما يؤدي إلى تأرجح في معدلات الإصابة بسبب أن الاضطراب بين أعداد متلقي اللقاح وغير المتلقين.

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا في مستشفيات جامعة القاهرة، إلى أن ازدياد ونقصان حالات الإصابة بكورونا يتوقف على استهتار المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مناشدة أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة بضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والإقبال على التسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان وتلقي جرعات اللقاح، للوصول إلى تطعيم نسبة 80% من السكان، وتحجيم انتشار الفيروس.

إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد، عن تسجيل 935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية تحاليلها، فضلا عن 64 حالة وفاة، بينما أعداد المتعافين بلغت 791 متعافيًا جديدًا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وتماثلهم الشفاء.

ويبلغ إجمالي أعداد الإصابات التي سجَّلتها مصر منذ بداية الجائحة حتى الآن 343961 حالة إصابة، من بينهم 287682 تماثلوا الشفاء، و19499 وفيات.