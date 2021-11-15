الصحة: المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر حاليا بمرحلة التذبذب

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، حاليا في مرحلة التذبذب والتأرجح، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «مصر حاليا تعيش هذه المرحلة ونطلق عليها الذروة، والأعداد تتراوح بين 900 لـ1000 حالة، ولا صحة لأى أقاويل تتنشر بشأن معرفة موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر، لا بعد أسبوعين ولا تلاتة، محدش يقدر يقول كدا لأن كله مرتبط بسلوكيات المواطنين وتطعيمهم.. كلها توقعات».

عدد مراكز تلقي لقاح كورونا فى مصر

وفيما يتعلق بالموجة الخامسة لفيروس كورونا، أكد المصدر أن مصر حاليا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وما أعلنته فرنسا يخصها وحدها ونحن في مصر مازلنا بالموجة الرابعة للفيروس وخاصة الذروة «بدري قوي على الموجة الخامسة وسابق لأوانه»، ودعا المواطنين لضرورة الالتزام بالتدابير الصحية والحرص على أخذ لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأوضح المصدر أن مصر تمتلك أكثر من 72 مليون جرعة من لقاح كورونا، خاصة بعد الشحنات التى وصلت خلال الأسبوعين الماضيين متنوعة بين لقاحات فايزر ولقاح مودرنا، وأعلنت أن مصر انتهت من قوائم انتظار المسافرين وتطعيمهم وتعمل الوزارة على التوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، والتى بلغ عددها حوالي 1300 مركز، من بينهم مراكز مخصصة لتطعيم المسافرين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، وجود أكشاك فى محطات المترو لتطعيم المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط، وقالت الوزارة إنها تسعى لتطعيم المستهدف بنهاية العام الجاري، وهو 40% من المواطنين للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.