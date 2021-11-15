المشدد 15 سنة لـ«عاطل» ضرب زوجته حتى الموت بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة «عاطل» بالسجن المشدد 15 سنة، بعد إدانته بتهمة التعدي على زوجته بالضرب حتى الموت، إثر خلافات بينهما بقرية «النعامنة»، التابعة لمركز منيا القمح.

المتهم تعدى على زوجته بالضرب حتى لفظت أنفاسها

تعود أحداث القضية رقم 35317 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، والمقيدة برقم 2454 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام «إسلام أ. أ.»، بدون عمل، مقيم بقرية «النعامنة»، التابعة لمركز منيا القمح، وله محل إقامة آخر في المطرية بمحافظة القاهرة، باتهامه بقتل المجني عليها زوجته «نشوی ر. ش.»، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك نتيجة خلافات زوجية بينهما، بأن حدثت مشادة كلامية بينهما، انهال على أثرها عليها ضريا بيده وباستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية»، محدثاً ما بها من إصابات بعموم جسدها، مما أسفر عن وفاتها.

العثور على جثة المجني عليها

وقالت «سامية ر. م.»، 36 سنة، والدة المجني عليها، ربة منزل، مقيمة بقرية «النعامنة»، إنها علمت بوجود خلافات فيما بين المتهم وبين ابنتها، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب، ويوم الواقعة هاتفها المتهم وأبلغها بقيامه بالتعدي على المجني عليها بالضرب، فذهبت إلى مسكن الأخيرة، وبرفقتها شخصين، طلبت منهما مساعدتها لفتح الباب، وحال دخولها أبصرت ابنتها مستلقية على ظهرها على سريرها، وقد فارقت الحياة.

تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التي أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قراها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.