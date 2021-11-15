أسرة تحتجز معلمة داخل الفصل بالقليوبية.. عنفت طالبة تضع ماكياج

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، اليوم، شكوى من «معلمة» بمدرسة «جزيرة النجدي» للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، إثر اقتحام أسرة طالبة بالصف الخامس الابتدائي المدرسة من بابها الخلفي، نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، وتعدوا على المعلمات بالسب والقذف، فضلا عن حجز إحداهن داخل أحد الفصول وتكسير أبواب آخر، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة قليوب، لإثبات حالة التعدي.

موقف نقيب المعلمين تجاه حجز مدرسة

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على الفور، رئيس اللجنة النقابية بقليوب، بمرافقة المعلمة، وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وتبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي، وجدت معلمة لغة عربية، طالبة في الصف الخامس الابتدائي، تضع «مكياج» في وجهها، ما جعل المعلمة تطالب الطالبة بالالتزام بآداب المدرسة، لكنها فوجئت برد فعل أسرتها، الذين اقتحموا المدرسة، وسبوا المعلمات، واحتجزوا المعلمة داخل أحد الفصول، ما أدى إلى تقدمها ببلاغ لشرطة ضدهم.

غرفة عمليات بنقابة المعلمين

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين، بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية، لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.