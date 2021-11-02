عاجل.. التربية والتعليم: منع أي معلم لا يأخذ لقاح كورونا من دخول المدرسة

وافقت اليوم لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، من حيث المبدأ، وقررت تشكيل لجنة لضبط صياغة القانون، وشدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية و التعليم، على أهمية إصدار قانون بشان مواجهة الاوبئة و الجوائح الصحية.

إجراءات منع المعلمين من دخول المدارس بدون لقاح كورونا

و قال رضا حجازي خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم، لمناقشة مشروع بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إن مصر نجحت في مواجهة جائحة فيروس كورونا و تابع نائب وزير التربية و التعليم " اشكر وزارة الصحة على التعاون مع وزارة التربية و التعليم لاستكمال الدراسة وفق اجراءات احترازية و الوزير اصدر كتاب دوري مفاده ان من لا يتعاطى اللقاح لا يدخل المدرسة.

جائحة فيروس كورونا

وأضاف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع قانون الأوبئة والجوائح يخلق السند القانوني الذي يمنح الوزارة الحق في منع المعلم من دخول المدرسة حال رفضه الحصول على اللقاح، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يسد اي فراغ قانوني و يتعامل مع اي جائحة مستقبلية موجها الشكر لمجلس الوزراء على اصدار هذا القانون.

تفاصيل قانون مواجهة الجوائح الطبية المقدمة من الحكومة

ويتضمن مشروع القانون الجدبد، بحسب نصوصه التي ناقشتها لجنة الصحة بمجلس النواب، إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين .

كما تضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها، بحسب مشروع القانون.