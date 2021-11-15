«مصر للطيران» توقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع نظيرتها البحرينية

وقعت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وشركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم، تتضمن تعزيز التعاون في مجال المشاركة بالرمز، بين الشركتين، وكذلك دراسة التعاون في مجالات الشحن الجوي والصيانة والتدريب وبرامج الولاء للناقلتين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمشاركة «مصر للطيران» في معرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والقبطان وليد عبد الحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، والطيار عمرو نبيل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

أبو العينين يشيد بالتعاون مع «طيران الخليج»

من جانبه، قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران «إننا سعداء بهذا التعاون حيث أن مصر للطيران وطيران الخليج من أعرق شركات الطيران الوطنية في المنطقة ولديهما خبرات كبيرة وإمكانات فنية وبشرية تؤهلهما لتلبية رغبات عملائهما من المسافرين؛ خاصة وأن صناعة النقل الجوي تشهد تطورا ملحوظا يتطلب مواكبة متطلبات الصناعة وتوسعة آفاق التعاون، حيث أن الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون وتوطيد العلاقات لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم».

«طيران الخليج» يشيد بالتعاون مع مصر

من جانبه، قال القبطان وليد عبد الحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، «نفخر في طيران الخليج بتعزيز فرص التعاون التجاري مع شريكنا الوثيق مصر للطيران، ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية نؤكد على التركيز على إتاحة وجهات جديدة لعملائنا وتعزيز خدمات وتجربة السفر المقدمة لهم، وكذلك قدرات الشحن الجوي حيث يمثل اتفاق التعاون القائم بين الشركتين تعاون كبير بين مصر للطيران وطيران الخليج؛ ونتطلع أن يكون الأساس للمزيد من التعاون».