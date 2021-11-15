تعاون بين مصر للطيران و«الجزيرة الكويتية» لصيانة رحلات 6 مطارات

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مع شركة طيران الجزيرة الكويتية، عقد لتقديم خدمات الصيانة اليومية لرحلات طيران الجزيرة في 6 مطارات مصرية، وذلك بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

جناح لـ مصر للطيران في معرض «Airshow 2021» بدبي

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني لمشاركة مصر للطيران بجناح متميز في معرض «Dubai Airshow 2021»، ووقع العقد كل من المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وروهيت راماشاندران رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة.

ويتضمن العقد، تقديم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدمات الصيانة اليومية لطائرات شركة الجزيرة الكويتية بمطارات القاهرة وبرج العرب وشرم الشيخ والأقصر وأسيوط وسوهاج.

150 عميلا من أفريقيا وأوروبا تقدم لهم مصر للطيران خدمات صيانة

جدير بالذكر، أنَّ عدد عملاء شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بلغ أكثر من 150 عميلاً من شركات الطيران العربية والإفريقية والأوروبية تقدم لهم الشركات مختلف خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات وأجزاء ووحدات الطائرات.