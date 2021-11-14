مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين روسية وليبية.. عدد العملاء أصبح 144

وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب عقدين جديدين مع شركتي «ODEON Tours» الروسية و«مزايا» الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران.

144 عميلا للخدمات الأرضية بمصر للطيران

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بتوسعة قاعدة عملاء الشركات والهيئات التابعة لها، وخلال مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح متميز في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2021 من منطلق بحثها المستمر عن كل ما هو جديد في عالم الطيران لتقديم خدمة أفضل لعملائها بصفة عامة وشركائها في الصناعة على المستوى العالمي والإقليمي بصفة خاصة، شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني خلال فعاليات اليوم الأول لافتتاح معرض «Dubai Airshow2021»، توقيع عقدين جديدين الأول بين كل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة «ODEON Tours» إحدى أكبر الشركات الروسية في مجال تنظيم رحلات السفر والسياحة، والثاني بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة مزايا الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والسيد باسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.

ووقع عقد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المهندس مسعد موسي العضو المنتدب التنفيذي للشركة وMr. Ozan Kaziciogl ، ممثلا عن شركة «ODEON Tours» الروسية لتقديم الخدمة الأرضية للرحلات التي تنظمها الشركة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة، ليرتفع بذلك عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطارات المصرية إلى 144 عميلا.

كما شهد نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة «مزايا» الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران، ووقع الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ومن الجانب الليبي نجيب محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع والانتشار داخل السوق الليبي وتدريب أطقم الطيارين على طرازات الإيرباص «A320 وA330»، وتدريب أطقم الضيافة الجوية على دورات تدريبية متعددة مثل إجراءات السلامة والطوارئ «SEP» ودورات أمن الطيران «AVSEC» والبضائع الخطرة «DGR».

مصر للطيران: هذه المناسبات تخلق تعاونا مشتركا مع دول الجوار

وفي هذا السياق، أكد الطيار عمرو أبو العينين حرص الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة على المشاركة في الحدث الدولي، إيمانا بضرورة الظهور في مثل هذه المعارض المتخصصة في مجال الطيران، والذي يزيد من فرص التوسع في السوق العربي والإفريقي والدولي ويمنح شركات مصر للطيران الفرصة لعرض إمكانياتها في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي، وكذا التأكيد على الريادة في هذه الصناعة التي تخلق فرصًا استثمارية كبيرة للتعاون والتنسيق مع شركاء الصناعة في جميع دول العالم وبخاصة دول الجوار والأشقاء العرب والأفارقة.

يذكر أنه تمت إضافة جهاز الطيران التمثيلي الخاص بطراز إيرباص «A220-300» بأكاديمية مصر للطيران للتدريب والذي يعد الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك جهاز الطيران التمثيلي الخاص بطراز إيرباص «A320neo»، مما يزيد من كفاءة الأكاديمية في تقديم كافة خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة استنادا إلى الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية.