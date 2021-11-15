منتدى شباب العالم يناقش «العالم ما بعد كورونا» بنسخته الرابعة في يناير

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعلنت إدارة المنتدى، فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكل دول العالم، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل، بدايةً من 15 نوفمبر 2021، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويُعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك بعد تأجيل نسخة المنتدى التي كان من المقرر انعقادها في عام 2020، بسبب جائحة كورونا، ويعود المنتدى هذا العام، لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم، بحضور الشباب من مختلف الدول، ليتنافشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته، كسمة رئيسية لهذه النسخة، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى، وهي السلام والتنمية والإبداع، كما تأتي النسخة الرابعة من المنتدى، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

خطوات التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021

يتاح التسجيل لحضور فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب، من جميع الجنسيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 35 عامًا، كما يجري تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية، ومجالات تخصصهم، على التسجيل كمتحدثين أيضًا، وللتسجيل يٌمكن زيارة الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط:

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.