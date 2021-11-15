منتدى شباب العالم يدعو للمشاركة في دورته الرابعة: حان الوقت لنلتقي

أعلنت صفحة منتدى شباب العالم في نسختها الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عودة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بعد سنة من الانقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا، ونشرت مقطع فيديو لدعوة الأشخاص من مختلف دول العالم لتسجيل حضور المنتدى.

حان الوقت لنلتقي

وتابعت الصفحة: «نفتقدكم وحان الوقت لنلتقي مرة أخرى، يسرنا أن نعلن عن عودة إقامة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. سجل الآن».

منتدى شباب العالم الأول

وظهر منتدى شباب العالم لأول مرة في عام 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وحضره شباب من مختلف دول العالم بجانب قيادات عربية وعالمية وسط حفاوة وحضور من 113 دولة.