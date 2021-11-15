خالد الصاوي يكشف آخر تطورات حالته الصحية: أخضع لجلسات حقن

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة» داخل فندق بالقاهرة.

وقال الصاوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حالته بدأت تتحسن بشكل نسبي، مضيفاً: «بدأت أتحرك داخل منزلي بس بعرج على رجلي، وسوف أبدأ جلسات العلاج الطبيعي خلال أسبوعين أو 3 على أقصى تقدير».

وأوضح الصاوي أنه يخضع حالياً لجلسات حقن؛ استجابة لتعليمات الأطباء، وبعدها ينتظم لمدة شهر في جلسات علاج طبيعي مكثف.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

وأجرى خالد الصاوي أشعة رنين مغناطيسي بعد تعرضه للإصابة خلال تصوير الفيلم، وأثبتت الأشعة وجود انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع، ما تسبب في إصابته بآلام شديدة بالمنطقة القطنية بالعمود الفقري والقدم اليمني والفخذ.

واستقر الطاقم الطبي المتابع لحالة خالد الصاوي، المكون من جراح عظام ومخ وأعصاب وأخصائي معالجة الألم وأخصائية في العلاج الطبيعي، على استبعاد خضوع الصاوي لجراحة في عموده الفقري، والاعتماد على العلاج وجلسات العلاج الطبيعي مع شعوره بالراحة التامة.

آخر أعمال خالد الصاوي السينمائية

وكان آخر أعمال خالد الصاوي فيلم «200 جنيه»، الذي لا يزال معروضاً بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته: أحمد السقا، ليلى علوي، هاني رمزي، إسعاد يونس، غادة عادل، أحمد رزق، أحمد السعدني، مي سليم، دينا فؤاد، ملك قورة، محمود حافظ، أحمد آدم وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.