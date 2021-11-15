أصالة تطلب من جمهورها بمهرجان الموسيقى حضور حفلها في موسم الرياض

كررت الفنانة السورية أصالة نصري جملة «على الرياض» أكثر من 10 مرات خلال حفلها الذي أحيته قبل ساعات في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، على الجماهير الحاضرة للحفل بمسرح النافورة.

أصالة لمعجب: تعالى على الرياض وسيستخرجون لك تأشيرة

كانت أصالة ترد على كل معجب ومستمع بالحفل يطلب أغنية ما، ليست موجودة ضمن برنامج أغنيات الحفل، طالبة منه الذهاب إلى الرياض قائلة: «على الرياض»، لدرجة أنها حين ما أصر أحد الحاضرين على أغنية شامخ، قالت له: «سيستمعون لصوتك وسيستخرجون لك تأشيرة الرياض بالسعودية».

علمت «الوطن» أن أصالة لديها حفلًا غنائيًا وضخمًا بموسم الرياض مع نهاية الشهر الجاري، والحفل سيكون به متسع كبير لكي تشدو فيه بعشرات الأغنيات المهمة في مشوارها الفني والغنائي وليس مطلوبًا منها فيه أن تشدو بأغنيات قديمة أو تراثية مثلما فعلت بمهرجان الموسيقى حين ما غنت للفنانة ميادة الحناوي أغنية «حبينا واتحبينا» وأغنية للفنان صباح التي أهدتها لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

أصالة تشدو لزوجها في دار الأوبرا بأغنية صباح

أصالة قدمت في حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى نخبة من أهم أغنياتها أبرزها «الموليا، والورد البلدي، وسؤال بسيط، وأكتر، وما بنقدرش، وحاجة متخصكش، ورفقاً، وأهدتها لجميع السيدات الحاضرات، وخانة الذكريات، وجابوا سيرته، وبنت أكابر، وأسفة، وأنا حبك، وبكرة أحلى، وبعدك عني، وفي قربك، ومبقاش أنا، وسامحتك».

وقامت خلال الحفل بتقديم أسرتها بشكل كامل بداية من والدتها وشقيقها أنس نصري الذي يعد مدير أعمالها بالإضافة إلى نجليها آدم وعلي من زوجها السابق طارق العريان وأيضا ابنتها الوحيدة شام كما قدمت أحمد نجل شقيقتها من الموسيقار محمد ضياء الدين وقام بالعزف معها على البيانو بتقديم أغنية «ما بقاش أنا».