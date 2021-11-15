أصالة تشدو بـ 30 أغنية في ليلة ساهرة بمهرجان الموسيقى العربية

أحيت النجمة السورية أصالة، حفلا غنائيا متميزا من فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

أصالة تكشف عن طموحات أولادها

قدمت أصالة خلال وصلتها الغنائية نخبة كبيرة من الأغنيات منها «الموليا، الورد البلدي، سؤال بسيط، أكتر، ما بنقدرش، حاجة متخصكش»، بجانب أغنية «رفقاً» والتي أهدتها لجميع السيدات الحاضرات.

أصالة تشدو لزوجها بأغنية من تراث الفنانة صباح

وخلال الحفل قدمت الفنانة أصالة أغنية أخرى لزوجها فائق حسن وهي أغنية «يا دلع دلع» والتي تغنيها للمرة الأولى، للشحرورة صباح قائلة «دي أول مرة بغني للشحرورة صباح وبهديها لجوزي».

كما قدمت المطربة خلال الحفل، أولادها وأشارت إلى أن توأمها أحدهما يحب الفن أما الثاني فيحب الطبخ والوقوف فى المطبخ.

كما قدمت فى الحفل لأول مرة نجل شقيقتها «أحمد»، من طليقها الموسيقار محمد ضياء الدين، وهو يعزف على البيانو وقام بمشاركتها بالعزف على أغنية والده «ما بقاش أنا»، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن الحفل شهد الظهور الأول لإصالة نصري رفقة زوجها العراقي فائق حسن، فى أول ظهور لهما بمصر، حيث سبق وأن شارك معها فى حفل غنائي خاص فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، والحفل هو قبل الأخير من مهرجان الموسيقى.