إحالة شابين قتلوا 3 أطفال لسرقة مركبات «توكتوك» بالدقهلية للمفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق شابين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، وحددت جلسة الحكم على 3 متهمين آخرين يوم 8 يناير 2022، مع استمرار حبس المتهمين، ‏وذلك بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، قتلوا 3 أطفال من سائقي «التوكتوك» بدائرة محافظتي الدقهلية والشرقية، وذلك بغرض سرقة مركباتهم بالإكراه، عن طريق القتل، وسرقة هواتفهم المحمولة، والمبالغ المالية ‏المحصلة من عملهم، وارتكاب 3 جرائم قتل بمركز أجا بالدقهلية، ومركز ديرب نجم ب‏الشرقية‎.‎

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ‏هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، ‏وسكرتارية رمضان الديسطي، وعماد الجميل،‎ ‎‏وذلك في القضية رقم 20990 لسنة 2020 جنايات مركز أجا، والمقيدة برقم 2720 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

إحالة 5 متهمين إلي محكمة الجنايات

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 5 متهمين للمحاكمة الجنائية وهم: «محمد أحمد محمود محمد منصور»، 22 سنة، و«عبد الحواد عزت عبد الجواد مرجان»، 20 سنة، طالب أزهري، مقيمان بقرية «بهيدة» مركز ميت غمر، و«أحمد عابد ضيف الله عواد»، 26 سنة، مندوب مبيعات، مقيم بناحية منيا القمح بمحافظة الشرقية، و«عمرو طارق خميس»، 22 سنة، عامل بمعرض لبيع الدراجات النارية، مقيم بمحافظة الجيزة، و«محمد أحمد مصلح أحمد حسن»، 22 سنة، صاحب محل زيوت، مقيم بمحافظة الجيزة.

قتل 3 أطفال في الدقهلية والشرقية

ووجهت المحكمة لهم اتهامات أنهم بتاريخ 29 و30 نوفمبر 2020 قتلوا الطفل «أحمد مصطفى محمد علي فرج» عمداً، بعد أن استقلوا برفقته دراجته النارية، وما إن ظفروا به، قام المتهم الأول بالضغط على عنق المجنى عليه، وإحداث عدة إصابات به أودت بحياة المجني عليه، وسرقة الدراجة النارية خاصته، ومبلغ مالي، والهاتف المحمول، كما قتلوا الطفل «سمير إيهاب عبد الحميد عبد اللطيف»، وسرقة دراجته النارية، والهاتف المحمول، ومبلغ مالي، بعد أن استقلوا برفقته، وما إن ظفروا به قام المتهم الثالث بشل حركة يديه، وقام المتهم الثاني بالتقاط حجر وضربه عدة ضربات، وقيام المتهم الأول بالضغط بيديه باستخدام رباط حقيبته على عنق المجني عليه، قاصداً قتله.

وتزامن في ذلك الوقت قتلهم للطفل «محمد مصطفى محمد مصطفى»، وسرقة الدراجة النارية خاصته في دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.