المؤبد لإمام مسجد هتك عرض طفلة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المؤبد على إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة، أثناء تحفيظها القرٱن الكريم بإحدى قرى المحافظة، مستعينًا بقوته بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي وسكرتارية رمضان الديسطي، وعماد الجميل.

المحكمة تستجيب للدفاع وتوقع أقصى عقوبة

وخلال الجلسة التي صدم بها الحكم، استجابت المحكمة لتعديل القيد والوصف للقضية وتوقيع أشد العقوبة علي المتهم بهتك عرض الطفلة.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “سليمان ف. س.”، 39 عاما، إمام وخطيب بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا.

جاء ذلك على خلفية الواقعة التي ارتكبها في شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، بأن هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة ع»، لا يتجاوز عمرها 12 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها بالقوة، بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

إحالة المتهم للجنايات

واتهمت النيابة العامة، المتهم بأنه أصر على إتيان الفاحشة كرهًا معها، عقب استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلًا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وترجع الواقعة عندما تقدمت والدة الطفلة المجني عليها ببلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم “سليمان ف. س.”، 39 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها “جنة.ع، 10 سنوات” حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد محسن،من ضبطه وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.