وكيل «قوى عاملة النواب» تشيد بقرار تعيين المرأة في مجالس إدارة البنوك

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل، قائلة: «يعتبر انتصارًا للمرأة المصرية واستكمالا لحقوقها في المجتمع».

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن المرأة أصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد.

دور النساء حيوي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أن دور النساء يعتبر دورا حيويا في شتى المجالات سواء الاقتصادية والسياسية، حيث إن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

أهمية إشراك النساء في الصفوف الأولى بمؤسسات الدولة

كما شددت النائبة سولاف درويش على أهمية اشراك النساء في الصفوف الأولى في مؤسسات الدولة بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال في المجتمع، حيث إن المرأة المصرية هي بطلة كل النجاحات والإنجازات التي تم إنجازها مؤخرا، والمقبلة.

يذكر أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري جاء ضمن مجموعة تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، أقرها محافظ البنك المركزي المصري، وشملت ضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل، وجاءت تلك التعليمات في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.