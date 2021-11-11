بريد الوطن .. عظمة المرأة المصرية

مع تشابك قضايا التنمية فى الداخل، وتزايد التحديات المشتركة فى العالم، وتزايد القناعة بحتمية توسيع مشاركة المرأة فى دوائر صنع القرار السياسى، وبضرورة دعم دورها وقدرتها، فقد بلغت نسبة تمثيل المرأة كوزيرة بمجلس الوزراء 25٪، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية ونسبة تمثيلها فى السلك الدبلوماسى 24.8٪، وفى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5٪ من إجمالى الأعضاء، وبلغ عدد المقيدين من الفتيات فى التعليم 49.2٪، مقابل 50.8٪ من الذكور. وشغلت المرأة العديد من المهن التى كانت حكراً على الرجال «مأذونة ورئيسة قرية»، وأثبتت كفاءة يشهد لها فى تلك المهن، بالإضافة إلى تعيين خمس سيدات فى منصب نائب محافظ، وتعيين المرأة المصرية لأول مرة فى منصب محافظ وأول نائب لمحافظ البنك المركزى، وتعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزى للرقابة، والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ. وتعد مسيرة المرأة جزءاً من مسيرة المجتمع، تقدمت معها وتقدم المجتمع بها، وهى مسيرة مشرفة انتعشت مؤخراً، فباتت مصدر فخر واعتزاز لكل مصرى ومصرية، وشهدت فى السنوات الأخيرة قوة دفع كبيرة لجهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى جهود التنمية، وبناء حاضر ومستقبل أفضل لأسرتها ومجتمعها، وستتواصل المسيرة فى إطار جهود تحديث المجتمع المصرى وتطويره، ويدفعها للأمام توافق عريض داخل المجتمع حول مفهوم المواطنة بما يرسيه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وانحياز الرئيس السيسى لحقوق المرأة هو انحياز لمصالح المجتمع فى حاضره ومستقبله، فهى الأم والمعلمة والطبيبة والمهندسة والباحثة والمحامية والسفيرة والوزيرة والقاضية.

م. أحمد ياسر الكومى

استشارى بالمشروعات القومية

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